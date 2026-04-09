Marvin Pagoada niega vínculos con crimen organizado en Olancho tras recobrar su libertad

Las acusaciones fueron expuestas por el titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) , general Ramiro Muñoz, quien lo ha señalado como presunto líder de una estructura criminal en Olancho. Pagoada aseguró que durante los allanamientos realizados el lunes 6 de abril en propiedades de su familia no se encontraron evidencias que sustenten los delitos que se le imputan.

Tegucigalpa, Honduras.- El señor Marvin Alberto Pagoada Gómez negó los señalamientos que lo vinculan con delitos de lavado de activos, portación ilegal de armas y supuestos nexos con el crimen organizado, luego de recuperar su libertad.

“No se encontró indicio alguno de lavado de activos ni de crimen organizado”, afirmó.

El imputado insistió en su inocencia y cuestionó los señalamientos en su contra. “No existe ninguna prueba que nos vincule con esos delitos”, sostuvo.También defendió la trayectoria de su familia en Juticalpa.

“Somos una familia que por más de 40 o 50 años ha trabajado de manera honesta y ha construido su patrimonio”, expresó. En relación con las armas decomisadas, explicó que parte de ellas contaban con permisos.

“Las cinco armas que poseo para uso personal tienen permisos vigentes”, indicó.Sobre el resto del armamento, añadió que pertenecía a una gasolinera donde algunos permisos estaban vencidos. “Las armas estaban guardadas en una bodega mientras realizaba el proceso de renovación”, detalló.

Pagoada también rechazó haber amenazado a la jueza del caso. “No sabía quién era la jueza antes de la audiencia, por lo tanto, es ilógico afirmar que la amenacé”, afirmó.

Asimismo, negó haber ofrecido dinero a cambio de beneficios judiciales y explicó su situación de salud. “Lo único que pedía era defenderme en libertad, ya que soy paciente oncológico”, manifestó.

Por su parte, el Ministerio Público informó que durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones y cargadores, y anunció que interpondrá el recurso correspondiente tras las medidas sustitutivas otorgadas.