Mujer muere atropellada al intentar cruzar la CA-5 en La Paz

La víctima fue identificada como Idalia Rosa Sánchez Hernández, originaria de la comunidad de San José de Guajiquiro , en el departamento de La Paz.

La Paz, Honduras.- Una mujer perdió la vida la tarde de ayer tras ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera CA-5, a la altura del desvío que conduce al municipio de La Paz.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, José Cruz, ambos se dirigieron a visitar a una de sus hijas cuando ocurrió la tragedia. Al intentar cruzar la vía, una camioneta la embistió violentamente, provocándole la muerte de forma inmediata debido al fuerte impacto.

El hombre relató que logró cruzar segundos antes, lo que le permitió salvarse. Asimismo, aseguró que el conductor del vehículo estuvo a punto de darse cuenta de la fuga, pero él intervino para impedirlo.

“Estábamos cruzando la calle y la embistió el carro. Yo me le puse enfrente porque si no, se iba”, expresó consternado.

Además, detalló que la visita tenía como propósito reencontrarse con su hija, quien había llegado recientemente desde San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades policiales que se hicieron presentes en la escena informaron que el conductor fue detenido para efectos de investigación.