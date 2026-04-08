Rescatan a menor que fue secuestrado en Taulabé; los capturados pedían L5 millones

Taulabé, Honduras.- El comisionado de la Policía Nacional, Wilmer Mayes, confirmó que el niño de diez años que había sido secuestrado en horas de la mañana del este miércoles 8 de abril en Taulabé, fue rescatado sano y salvo en una vivienda de la colonia Los Pinos, en el municipio de Siguatepeque.

"Ya se rescató sano y salvo al menor que había sido privado de su libertad en horas de la mañana en el sector de Taulabé. Quienes lo secuestraron lo tenían en el sector de la colonia Los Pinos, en Siguatepeque", manifestó el uniformado en una entrevista para el medio HCH.

Mayer, detalló que capturaron a tres hombres implicados en el secuestro del menor, identificados como: Selvin Omar Martínez, señalado como el líder de la estructura criminal, César David López y Álex Josué Sánchez Suazo.

Asimismo, confirmó que los secuestradores ya se habían puesto en contacto con los familiares del niño para exigir la cantidad de cinco millones de lempiras como rescate.

Afortunadamente, el equipo conformado por miembros de la Unidad Antisecuestro y la Policía Nacional logró rescatarlo sin ningún rasguño. Los criminales fueron aprehendidos por la Policía Nacional para comparecer ante la justicia hondureña.