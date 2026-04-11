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Enfrentamiento armado deja un policía militar muerto en El Progreso, Yoro

Inicialmente se informó que otros dos policías militares se encontraban desaparecidos, pero fueron encontrados sanos y salvos; la familia lamenta la muerte de Edgar López

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 08:34
Enfrentamiento armado deja un policía militar muerto en El Progreso, Yoro

El cuerpo de López Castellanos fue trasladado a la morgue sampedrana.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- La madrugada de este sábado -11 de abril-, un enfrentamiento armado con supuestos miembros de bandas criminales dejó un policía militar muerto.

De acuerdo con informes oficiales, el enfrentamiento se registró entre las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas, cuando los militares realizaban un operativo en el sector.

Durante el hecho perdió la vida Edgar Ronaldo López Castellanos, policía militar que era parte de los operativos y asignado al Segundo Batallón de la Policía Militar.

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Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de Edgar Ronaldo López Castellanos.

Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de Edgar Ronaldo López Castellanos.

 (Foto: Redes sociales )

"Díganle a mi familia que los amo", fueron las últimas palabras de López Castellanos antes de morir en los excampos bananeros de El Progreso

Además, dos policías militares estaban desaparecidos y fueron rescatados con vida la mañana de este mismo sábado.

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"La familia de la Policía Militar del Orden Público se une en un profundo sentimiento de pesar ante la irreparable pérdida de nuestro compañero de armas, quien en vida sirvió con honor, disciplina y compromiso a la nación", manifestó la Policía Militar de Honduras.

Continuó: "Su vocación de servicio, entrega y lealtad a la institución dejan una huella imborrable en cada uno de quienes compartieron su camino. Hoy no solo despedimos a un elemento de nuestras filas, sino a un ser humano valiente que cumplió con su deber hasta el final".


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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