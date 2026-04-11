Enfrentamiento armado deja un policía militar muerto en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- La madrugada de este sábado -11 de abril-, un enfrentamiento armado con supuestos miembros de bandas criminales dejó un policía militar muerto.

De acuerdo con informes oficiales, el enfrentamiento se registró entre las aldeas Campo Veracruz, Toloa y Las Chumbas, cuando los militares realizaban un operativo en el sector.

Durante el hecho perdió la vida Edgar Ronaldo López Castellanos, policía militar que era parte de los operativos y asignado al Segundo Batallón de la Policía Militar.