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Matan a padre e hijo en el interior de una bodega en San Sebastián, Lempira

Autoridades investigan la muerte de Pedro José Lara y su hijo, quienes fueron encontrados sin vida en una bodega; se desconocen las causas del crimen

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 08:17
Matan a padre e hijo en el interior de una bodega en San Sebastián, Lempira

(1) Pedro José Lara, padre, y (2) Pedro José Lara Tábora, hijo.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.- La noche del viernes -10 de abril- se registró un doble crimen en la aldea Carrizal en el municipio de San Sebastián en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Se trata de un padre y su hijo, quienes presuntamente habrían sido asesinados a disparos en el interior de una bodega de café.

Versiones indican que los cuerpos de ambos fueron encontrados tendidos en el suelo, cerca de unos materiales y colchones que estaban en la bodega.

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Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de padre e hijo.

Escena donde se encontró el cuerpo sin vida de padre e hijo.

 (Foto: Cortesía)

Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara, padre, y Pedro José Lara Tábora, hijo.

De manera preliminar se conoció que ambos eran originarios de Cucuyagua, Copán. Se desconoce si ambos trabajaban en la zona donde fueron asesinados.

Miembros de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras pesquisas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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