Matan a padre e hijo en el interior de una bodega en San Sebastián, Lempira

Lempira, Honduras.- La noche del viernes -10 de abril- se registró un doble crimen en la aldea Carrizal en el municipio de San Sebastián en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Se trata de un padre y su hijo, quienes presuntamente habrían sido asesinados a disparos en el interior de una bodega de café.

Versiones indican que los cuerpos de ambos fueron encontrados tendidos en el suelo, cerca de unos materiales y colchones que estaban en la bodega.