Matan a padre e hijo en el interior de una bodega en San Sebastián, Lempira

Lempira, Honduras.- La noche del viernes -10 de abril- se registró un doble crimen en la aldea Carrizal en el municipio de San Sebastián en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.
Se trata de un padre y su hijo, quienes presuntamente habrían sido asesinados a disparos en el interior de una bodega de café.
Versiones indican que los cuerpos de ambos fueron encontrados tendidos en el suelo, cerca de unos materiales y colchones que estaban en la bodega.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro José Lara, padre, y Pedro José Lara Tábora, hijo.
De manera preliminar se conoció que ambos eran originarios de Cucuyagua, Copán. Se desconoce si ambos trabajaban en la zona donde fueron asesinados.
Miembros de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras pesquisas.