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¿Cuánto ofrecieron? Manchester City rechaza la primera oferta del Barcelona por Rodri

El Barcelona lanzó una oferta por Rodri Hernández, pero el Manchester City la rechazó al considerarla insuficiente y espera una propuesta más elevada

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 08:38
¿Cuánto ofrecieron? Manchester City rechaza la primera oferta del Barcelona por Rodri

Rodri Hernández ya acordó los términos personales con el FC Barcelona tras rechazar al Real Madrid.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El FC Barcelona ha presentado una primera oferta al Manchester City por Rodri Hernández, cercana a los 45 millones de euros fijos y algunos más en variables; pero la respuesta del club inglés ha sido negativa al considerarla insuficiente.

El internacional español, uno de los mejores mediocentros de la actualidad y campeón del mundo con la Selección Española, se ha convertido en una de las grandes prioridades de la dirección deportiva azulgrana.

Tras conocerse que Rodri descartó la posibilidad de fichar por el Real Madrid, el Barcelona aceleró los contactos con el objetivo de adelantarse al resto de pretendientes y tratar de cerrar una incorporación de enorme impacto para el proyecto de Hansi Flick.

Sin embargo, el primer intento no ha surtido efecto y con base en la información de Ben Jacobs, periodista especializado en el mercado de fichajes; Manchester City tasa al centrocampista en más de 75 millones, una cifra muy alejada de la primera propuesta presentada por el Barcelona.

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Posterior al rechazo de la oferta, las negociaciones "se han detenido por el momento, a la espera de ver si el club regresa con una oferta más alta", según ha avanzado Sky Sports en Inglaterra.

Mientras tanto, el conjunto azulgrana mantiene el optimismo y ya prepara una segunda oferta económica para convencer al Manchester City. En paralelo, Rodri y el Barcelona ya alcanzaron un acuerdo personal sobre las condiciones de su futuro contrato.

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Redacción web
Mario Ramírez

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