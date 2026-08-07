¿Cuánto ofrecieron? Manchester City rechaza la primera oferta del Barcelona por Rodri

Barcelona, España.- El FC Barcelona ha presentado una primera oferta al Manchester City por Rodri Hernández, cercana a los 45 millones de euros fijos y algunos más en variables; pero la respuesta del club inglés ha sido negativa al considerarla insuficiente.

El internacional español, uno de los mejores mediocentros de la actualidad y campeón del mundo con la Selección Española, se ha convertido en una de las grandes prioridades de la dirección deportiva azulgrana.

Tras conocerse que Rodri descartó la posibilidad de fichar por el Real Madrid, el Barcelona aceleró los contactos con el objetivo de adelantarse al resto de pretendientes y tratar de cerrar una incorporación de enorme impacto para el proyecto de Hansi Flick.

Sin embargo, el primer intento no ha surtido efecto y con base en la información de Ben Jacobs, periodista especializado en el mercado de fichajes; Manchester City tasa al centrocampista en más de 75 millones, una cifra muy alejada de la primera propuesta presentada por el Barcelona.