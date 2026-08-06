¿Burla a Florentino? Revelan por qué Rodri habría elegido al Barcelona y no al Real Madrid

El comunicador de Marca sostuvo que los blancos pudieron haber fichado al mediocampista desde antes del Mundial o una vez finalizado el torneo. "El Madrid iba solo en una autopista. Quién ha preferido priorizar otras posiciones y no el centro del campo, es el Real Madrid. Algo, por cierto, que lleva años haciendo". El interés del Barcelona por Rodri se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses. El club catalán ahora debe presentar una oferta al Manchester City y los últimos reportes indican que rondaría los 60-70 millones de euros.