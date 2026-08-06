¿Burla a Florentino? Revelan por qué Rodri habría elegido al Barcelona y no al Real Madrid

Desde España revelan por qué el español Rodri habría elegido al FC Barcelona y no al Real Madrid cuando todo estaba listo para que vistiera de blanco. ¿Burla a Florentino Pérez? Esto se informa.
Rodri es uno de los más cotizados de su posición. El Real Madrid necesita reforzar el mediocampo y lo buscó aprovechando que también le falta un año para renovar su contrato con Manchester City. Sin embargo, todo ha cambiado.
Todo estaba encaminado para tener al Balón de Oro a petición de Mourinho, sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado y Barcelona se metió en los planes de Florentino Pérez.
Y es que este jueves salió el bombazo, Fabrizio Romano informó que el jugador español le habría dado el 'sí' al Barcelona para negociar su fichaje. Incluso, Romano detalló: "El Barcelona ha llegado a un acuerdo total sobre los términos personales con Rodri tras el envío de la propuesta de contrato a su agente. Las negociaciones entre clubes continuarán con el Man City para avanzar en la cuota de traspaso y cerrar el acuerdo lo antes posible".
Tras el revuelo que se armó por el bombazo, el periodista del diario Marca, Sergio Valentín, reveló el motivo por el que Rodri acabó rechazando al conjunto merengue. El futbolista ya tenía un acuerdo de palabra con la entidad, pero uno de los responsables intentó hasta el último momento rebajar el precio por su traspaso.
"El acuerdo estaba hecho, con Rodri al 100% y casi totalmente con el City. Se mete Juni Calafate y le dice a Florentino que puede bajar el precio. Florentino le hace caso y se paraliza la operación", asegura el reportero.
"Le dicen a Rodri que van a intentar bajar el precio con el City, pero el City dice que no", añade. Tras esta situación, el equipo inglés decide colocarlo en el mercado, aunque el jugador dice que solo quiere ir al Real Madrid, pero Florentino insiste en que se baja el precio o no hay fichaje. "Rodri se cansa de esperar", afirma.
"Jorge Mendes le cuenta todo a Mourinho y Mourinho está flipando. Hace tres días entra Deco y habla con Rodri. También lo ha hecho Flick y compañeros suyos de la selección en el Barça", por lo que "el City logra que haya otro club que puje por Rodri y qué a él le interese ese club", detalla.
Y añade: "Rodri se ha cansado de esperar al Real Madrid. Ahora es una puja entre Madrid y Barcelona. Antes era un acuerdo con el City. Ahora es poner más dinero que el Barça porque Rodri valora las dos opciones. Y esto es culpa solo del Real Madrid
El comunicador de Marca sostuvo que los blancos pudieron haber fichado al mediocampista desde antes del Mundial o una vez finalizado el torneo. "El Madrid iba solo en una autopista. Quién ha preferido priorizar otras posiciones y no el centro del campo, es el Real Madrid. Algo, por cierto, que lleva años haciendo". El interés del Barcelona por Rodri se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses. El club catalán ahora debe presentar una oferta al Manchester City y los últimos reportes indican que rondaría los 60-70 millones de euros.