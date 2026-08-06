Hondureño Joseph Rosales anota golazo ante Tijuana de México en la Leagues Cup

Austin, EE UU.- El futbolista hondureño Joseph Rosales tuvo un estreno soñado en la Leagues Cup 2026 al marcar su primer gol en la competencia y convertirse en el encargado de abrir el marcador para el Austin FC en el duelo frente al Club Tijuana (triunfo 2-0). La anotación llegó al minuto 16 del encuentro disputado en el Q2 Stadium y fue una muestra de la calidad y velocidad del seleccionado nacional. La jugada comenzó con un pase largo desde el mediocampo de Myrto Uzuni, quien encontró el desmarque de Rosales a espaldas de la defensa mexicana.

El catracho leyó perfectamente la acción, aceleró para ganar la posición, controló el balón con gran técnica y ya dentro del área, definió con un disparo colocado que dejó sin opciones al guardameta de Tijuana. La precisión en el remate desató la celebración de la afición local y puso en ventaja al conjunto texano con el 1-0. El tanto representa un momento importante para Rosales, quien disputa su primera Leagues Cup con la camiseta del Austin FC tras su llegada procedente del Minnesota United. Desde su incorporación al club, el hondureño ha ido ganando protagonismo y se ha convertido en una alternativa importante dentro del esquema del técnico interino Davy Arnaud.

El gol de Joseph Rosales no solo significó el primer tanto del equipo en esta edición del certamen, sino que también ilusiona a la afición con una mejor presentación en el torneo internacional que lo disputan entre equipos mexicanos y estadounidenses. Tras este compromiso, Austin FC continuará su participación en la fase de grupos enfrentando a Puebla y posteriormente al Club América, dos partidos que serán determinantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Así fue el gol de Joseph Rosales: