Saíd Martínez revela la prohibición que FIFA le hizo a los árbitros durante el Mundial

Saíd Martínez, el primer árbitro hondureño en pitar en una Copa del Mundo a nivel mayor, reveló cuál fue la prohibición que la FIFA les instruyó a todos los réferis en el pasado Mundial. Esto dijo el central catracho.
Saíd Martínez dirigió tres encuentros como árbitro principal y otros dos compromisos como cuarto oficial. Se convirtió en el primer catracho en hacerlo en una Copa del Mundo a nivel mayor.
Los tres partidos que Saíd Martínez dirigió como central fue el Qatar vs Suiza e Inglaterra vs Ghana, ambos de fase de grupos. Además del Bélgica vs Senegal de 16avos de final.
Además de sus actuaciones como juez principal, el silbante hondureño también fue nombrado como árbitro asistente de campo en los partidos Colombia vs Portugal de fase de grupos y el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega.
La representación hondureña en el Mundial no estuvo limitada únicamente a Saíd Martínez. Los asistentes Walter López y Cristhian Ramírez integraron la misma cuarteta arbitral y acompañaron al tocoeño en los tres encuentros que dirigió.
Ya en Honduras, Martínez reveló la prohibición que la FIFA le hizo a todos los árbitros en el certamen que se disputó en Canadá, Estados Unidos y México.
"Desde que llegamos al Mundial las redes sociales para nosotros quedaron prohibidas", dijo el árbitro en charla con Días de Fútbol.
Y añadió: "No veíamos ninguna publicación e intentando lo menos posible meternos a las redes".
Saíd Martínez continuó diciendo: "No es que estábamos metidos en una burbuja, pero no nos poníamos a ver qué decía la gente. Teníamos eso prohibido por parte de FIFA y fue lo correcto estar fuera de redes sociales".
De esta manera el central comentó que la FIFA les prohibió no revisar redes sociales por todo lo que se dijo en redes sociales en cuanto a ayudas arbitrales a determinados países.
El catracho ya había estado en el Mundial de Qatar 2022, pero en ese momento no dirigió ningún encuentro.
El Qatar vs Suiza que terminó 1-1 en fase de grupos fue el primer duelo de Martínez y los líneas hondureños en una Copa del Mundo.