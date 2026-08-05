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Saíd Martínez revela la prohibición que FIFA le hizo a los árbitros durante el Mundial

Saíd Martínez dijo que la prohibición de la FIFA se giró a todos sin excepción para hacer un mejor trabajo en el Mundial 2026

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 19:39
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Saíd Martínez, el primer árbitro hondureño en pitar en una Copa del Mundo a nivel mayor, reveló cuál fue la prohibición que la FIFA les instruyó a todos los réferis en el pasado Mundial. Esto dijo el central catracho.

Foto: EFE
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Saíd Martínez dirigió tres encuentros como árbitro principal y otros dos compromisos como cuarto oficial. Se convirtió en el primer catracho en hacerlo en una Copa del Mundo a nivel mayor.

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Los tres partidos que Saíd Martínez dirigió como central fue el Qatar vs Suiza e Inglaterra vs Ghana, ambos de fase de grupos. Además del Bélgica vs Senegal de 16avos de final.

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Además de sus actuaciones como juez principal, el silbante hondureño también fue nombrado como árbitro asistente de campo en los partidos Colombia vs Portugal de fase de grupos y el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega.

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La representación hondureña en el Mundial no estuvo limitada únicamente a Saíd Martínez. Los asistentes Walter López y Cristhian Ramírez integraron la misma cuarteta arbitral y acompañaron al tocoeño en los tres encuentros que dirigió.

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Ya en Honduras, Martínez reveló la prohibición que la FIFA le hizo a todos los árbitros en el certamen que se disputó en Canadá, Estados Unidos y México.

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"Desde que llegamos al Mundial las redes sociales para nosotros quedaron prohibidas", dijo el árbitro en charla con Días de Fútbol.

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Y añadió: "No veíamos ninguna publicación e intentando lo menos posible meternos a las redes".

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Saíd Martínez continuó diciendo: "No es que estábamos metidos en una burbuja, pero no nos poníamos a ver qué decía la gente. Teníamos eso prohibido por parte de FIFA y fue lo correcto estar fuera de redes sociales".

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De esta manera el central comentó que la FIFA les prohibió no revisar redes sociales por todo lo que se dijo en redes sociales en cuanto a ayudas arbitrales a determinados países.

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El catracho ya había estado en el Mundial de Qatar 2022, pero en ese momento no dirigió ningún encuentro.

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El Qatar vs Suiza que terminó 1-1 en fase de grupos fue el primer duelo de Martínez y los líneas hondureños en una Copa del Mundo.

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