Fichajes: Keyrol Figueroa a impensable club de Inglaterra y jugador hindú a Liga Nacional

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Keyrol Figueroa a impensable club de Inglaterra, jugador hindú a Liga Nacional y revelan por qué se fue Rubilio Castillo de Potros.
Samuel García, presidente de Potros de Olancho, explicó por qué terminó saliendo Rubilio Castillo del equipo en el cual ni debutó de manera oficial: "Eso corresponde al técnico del equipo, él necesitaba urgentemente un delantero. Tengo entendido que el jugador (Rubilio Castillo) hasta para la segunda vuelta iba a poder estar activo... El director técnico pidió de inmediato que se le sustituyera por un delantero. No pasa por la junta directiva, sino por un tema meramente técnico", dijo.
Abneet Bharti, defensa central de la Selección de India, llegó a un acuerdo verbal con el Club Deportivo Choloma. Tiene 28 años y llegaría en las próximas horas a Honduras.
Club Deportivo Ocotal de Nicaragua hizo oficial la llegada del técnico hondureño Nelson Vásquez, exDT de la Juventus de Roatán en Liga de Ascenso.
Club Deportivo Ocotal de Nicaragua también hizo oficial la llegada del delantero catracho Ledy Ariel Martínez.
Ocotal de Nicaragua continuó con la presentación de hondureños al anunciar Jorvin Ruiz Martínez, exjugador del Vida de La Ceiba.
Gefreey Ramos, exjugador del Choloma, también fue fichado por el Club Deportivo Ocotal de Nicaragua.
A su vez, el delantero catracho Luther Lino Martínez fue renovado por el Club Deportivo Ocotal de Nicaragua.
Ian Doyle, periodista inglés que cubre al Liverpool, informó que el hondureño Keyrol Figueroa estaría a las puertas de dejar la academia del club. "El Liverpool considera que Figueroa está preparado para el fútbol profesional, y varios clubes han mostrado interés en una cesión, entre ellos el Barnsley (de la League One) y los equipos de la League Two, Salford City y Shrewsbury Town", informó. Barnsley es un equipo de tercera división inglesa, mientras Salford City y Shrewsbury Town son de cuarta división.
Marathón presentó como su último fichaje al lateral derecho Samuel Card quien llega proveniente del Victoria de La Ceiba.
Christian "Pin" Gutiérrez, exjugador de Motagua y de la UPNFM, finalmente se unió al Platense pese a que había sido anunciado por el Juticalpa FC. Gutiérrez se encuentra ya en Puerto Cortés.
Tras anunciar su salir del FC Barcelona donde era parte del Cadete A, Mundo Deportivo informó que el nuevo destino del joven hondureño aún no se conoce. Sin embargo, el zurdo no se moverá de España.