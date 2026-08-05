Fichajes: Keyrol Figueroa a impensable club de Inglaterra y jugador hindú a Liga Nacional

Samuel García, presidente de Potros de Olancho, explicó por qué terminó saliendo Rubilio Castillo del equipo en el cual ni debutó de manera oficial: "Eso corresponde al técnico del equipo, él necesitaba urgentemente un delantero. Tengo entendido que el jugador (Rubilio Castillo) hasta para la segunda vuelta iba a poder estar activo... El director técnico pidió de inmediato que se le sustituyera por un delantero. No pasa por la junta directiva, sino por un tema meramente técnico", dijo.