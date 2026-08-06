Fichajes: Real Madrid rompe el mercado, Balón de Oro rechaza a Florentino para ir al Barça y catrachos son noticia

De acuerdo con Sport, Rodri se cansó de esperar al Madrid y durante esta semana recibió la llamada de Hansi Flick para conocer su situación. El DT alemán lo convenció de rechazar a los blancos y priorizar la opción blaugrana. En tanto, Fabrizio Romano informó que Barcelona llegó a un acuerdo total sobre los términos personales con Rodri. Las negociaciones entre clubes continuarán con el Manchester City para avanzar en la cuota de traspaso y cerrar el acuerdo lo antes posible.