Fichajes: Real Madrid rompe el mercado, Balón de Oro rechaza a Florentino para ir al Barça y catrachos son noticia

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol internacional. Real Madrid rompe el mercado, Balón de Oro rechaza a Florentino Pérez para ir al Barça y catrachos son noticia en el Viejo Continente.
OFICIAL / James Trafford ya es el nuevo portero del Leeds tras pagar 45 millones de euros al Manchester City, que también se guarda un 20% de una futura venta, y se convierte en el cuarto guardameta más caro de la historia.
Manchester City y Olympique de Marsella están negociando el traspaso de Gerónimo Rulli. El guardameta argentino, de 34 años, ha dado su visto bueno para unirse al cuadro inglés y acompañar a Donnaruma en la portería.
OFICIAL / Mohamed Salah desató la pasión turca esta tarde tras ser presentado como nuevo refuerzo del Trabzonspor. El delantero egipcio firma por dos temporadas luego de ganar absolutamente todo en Liverpool.
El periodista Fabrizio Romano adelantó que River Plate llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Thiago Almada. El volante argentino volverá a su país por unos 20 millones de euros.
Fabrizio Romano informó que el Atlético de Madrid está en conversaciones club con el Tottenham por "Cuti" Romero. El Arsenal también hizo consultas esta semana, pero los Spurs prefieren vender al extranjero.
El medio brasileño Ge Globo de Brasil informó que el Napoli contactó al Arsenal para poder fichar al delantero brasilero Gabriel Jesús.
OFICIAL / Manchester United fichó al mediocampista de 18 años Cristian Orozco, nacido en Ecuador.
OFICIAL / El PSG confirmó el fichaje de Maghnes Akliouche y firma hasta el 2031. El habilidoso jugador de 24 años llega luego de tres grandes temporadas en el Mónaco y un pago de 50 millones de euros. Formó parte de la selección francesa en la reciente Copa del Mundo.
OFICIAL / Real Madrid anunció la llegada de Yan Diomande, procedente del Leipzig. El extremo marfileño, de 19 años, se convierte en el traspaso más caro en la historia de la entidad merengue, que pagó 140 millones de euros y le dio un contrato por siete temporadas.
OFICIAL / Se acabó la novela de Vinicius luego de llegar a un acuerdo con el Real Madrid para su renovación. Después de todos los rumores que lo colocaban en el Arsenal, el brasileño se queda en la 'Casa Blanca' y extiende su contrato hasta 2032.
De acuerdo con Sport, Rodri se cansó de esperar al Madrid y durante esta semana recibió la llamada de Hansi Flick para conocer su situación. El DT alemán lo convenció de rechazar a los blancos y priorizar la opción blaugrana. En tanto, Fabrizio Romano informó que Barcelona llegó a un acuerdo total sobre los términos personales con Rodri. Las negociaciones entre clubes continuarán con el Manchester City para avanzar en la cuota de traspaso y cerrar el acuerdo lo antes posible.
El hondureño Keyrol Figueroa renovó contrato con Liverpool hasta 2028, sin embargo, puede salir a préstamo. Barnsley (League One - Tercera de Inglaterra) y los equipos de la League Two (cuarta división), Salford City y Shrewsbury Town, lo quieren a préstamo.
Informa Cadena Ser de Valencia que el Celta de Vigo ya ha contactado con el Levante para el traspaso de Kervin Arriaga. El conjunto granota piensa que la oferta del club gallego no cumple con las exigencias económicas. En tanto, el AEK Atenas también ha enviado una propuesta formal, rechazada por el Levante por considerarla insuficiente.
Locura en Italia por Franco Mastantutono. El volante argentino ya se encuentra en Florencia para cerrar su fichaje con la Fiorentina y los aficionados le dieron una tremenda bienvenida. El Real Madrid lo presta por una temporada y ambos clubes se dividen su salario.
El periodista español David Ibáñez confirmó en 'El Desmarque' que Julián Álvarez se reunirá con Simeone la próxima semana para comunicarle su deseo de marcharse. "Espera que el Cholo le entienda, le pueda ayudar y que el Atlético se siente a negociar para no tener a un jugador a disgusto", asegura. El argentino quiere irse al Barcelona.
Joselu, de 36 años, sigue libre tras terminar su contrato con el Al-Gharafa de Qatar y el diario Marca publica que tendría opciones de regresar a Europa. El Porto de Portugal se ha fijado en el delantero español.