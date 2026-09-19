“Trancazo” a los combustibles: precios subirán hasta L4.69 desde el lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Aumentos de hasta 4 lempiras registrarán los derivados de los combustibles a partir del lunes 21 de septiembre, según lo dio a conocer la Secretaría de Energía.

En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un aumento de 4.57 lempiras y su nuevo precio será de 148.30 lempiras por galón.

La gasolina regular registrará un aumento de 2.30 lempiras y el nuevo precio será de 132.81 lempiras, mientras que el diésel tendrá un incremento de 3.09 lempiras y su precio quedará en 151.10 lempiras.