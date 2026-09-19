“Trancazo” a los combustibles: precios subirán hasta L4.69 desde el lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Aumentos de hasta 4 lempiras registrarán los derivados de los combustibles a partir del lunes 21 de septiembre, según lo dio a conocer la Secretaría de Energía.
En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un aumento de 4.57 lempiras y su nuevo precio será de 148.30 lempiras por galón.
La gasolina regular registrará un aumento de 2.30 lempiras y el nuevo precio será de 132.81 lempiras, mientras que el diésel tendrá un incremento de 3.09 lempiras y su precio quedará en 151.10 lempiras.
El gas kerosene tendrá un aumento de 4.69 lempiras y su precio se fijará en 134.55 lempiras, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio en 249.62 lempiras.
El GLP vehicular subirá 1.15 lempiras y su precio quedará en 51.09 lempiras.
San Pedro Sula
Los precios para San Pedro Sula tampoco son alentadores. La gasolina súper registrará un aumento de 4.45 lempiras y su precio quedará en 143.94 lempiras.
Para la gasolina regular, el precio será de 128.60 lempiras, tras registrar un aumento de 2.23 lempiras.
El diésel en San Pedro Sula subirá 3.02 lempiras y su precio será de 146.85 lempiras.
El kerosene tendrá un aumento de 4.58 lempiras y su precio quedará en 130.16 lempiras, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio en 228.47 lempiras.
Para el GLP vehicular se establece un aumento de 1.15 lempiras y su precio será de 47.56 lempiras.