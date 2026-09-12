Aumentos de hasta L3: precios de los combustibles a partir del 14 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles a partir del lunes 14 de septiembre, experimentándose una alza de hasta tres lempiras en algunos hidrocarburos. Para la próxima semana ningún combustible quedó exento de no sufrir un incremento en sus precios, siendo los de la gasolina superior y el kerosene los que más subieron. A continuación, los precios de cada combustible en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Precios en Tegucigalpa

El galón de gasolina superior pasará de costar L138.88 a L143.73, representando un aumento de 3.85 lempiras. Su precio en litros se cotizará a L37.97. La gasolina regular tendrá un aumento de L1.47, pasando de L129.04 a L130.51 a partir del lunes en su versión de galón. Su precio en litros será de L34.48. El galón de diésel en la capital actualmente es de L145.69 y próximamente pasará a valer L148.01, traduciéndose en 2.32 lempiras más. Por litro costará L39.10. El kerosene es el otro combustible cuyo precio más impactará en el bolsillo de los capitalinos. Pasará de valer 126 lempiras a L129.86, es decir, L3.86 más. El precio por litro será de L34.31. En cuanto al gas GLP vehicular, es el único carburante cuyo incremento es menor a un lempira. Su precio actual es de L48.98 y subirá a L49.94, aumentando 96 centavos. El gas GLP doméstico conserva su precio de L249.62 como parte del subsidio absorbido por el Gobierno.