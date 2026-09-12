Corona, reciclaje y revancha: 5 datos sobre Luisa Pineda, la nueva Miss Honduras

1. Logró la corona en su segundo intento. Pineda no llegaba por primera vez a un certamen nacional. En 2025 había participado en Miss Universe Honduras representando a San Pedro Sula, edición en la que quedó entre las finalistas sin alcanzar la corona. Este año buscó la revancha bajo la banda de San Francisco de Yojoa y logró coronarse como la nueva Miss Honduras Universo.