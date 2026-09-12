Corona, reciclaje y revancha: 5 datos sobre Luisa Pineda, la nueva Miss Honduras

Luisa Pineda, representante de San Francisco de Yojoa, es la nueva Miss Honduras Universo. La candidata se impuso ayer en una final realizada en San Pedro Sula, y recibió la corona de manos de la reina saliente, Alejandra Fuentes.
Con este triunfo, Pineda se convierte en la representante de Honduras rumbo a Miss Universo 2026, certamen que se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Estos son cinco datos para conocer a la nueva soberana de la belleza hondureña.
1. Logró la corona en su segundo intento. Pineda no llegaba por primera vez a un certamen nacional. En 2025 había participado en Miss Universe Honduras representando a San Pedro Sula, edición en la que quedó entre las finalistas sin alcanzar la corona. Este año buscó la revancha bajo la banda de San Francisco de Yojoa y logró coronarse como la nueva Miss Honduras Universo.
2. Es la primera en portar la banda de San Francisco de Yojoa. Con su triunfo, Pineda se convirtió en la primera candidata en representar oficialmente la banda de San Francisco de Yojoa en el certamen nacional, algo que ella misma describió como un orgullo especial dentro de su recorrido en este proceso.
3,.Estudio. Luisa Paola Pineda Barahona, de 26 años y originaria de Río Lindo, en el sector de Yojoa, Cortés, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Actualmente cursa además una doble titulación en Operaciones y Logística, junto con estudios avanzados en Ingeniería en esa misma área.
4. Impulsa un proyecto de reciclaje textil. La nueva reina es miembro activo de Guardianes de la Naturaleza de Honduras, organización enfocada en educación ambiental y prácticas sostenibles. Entre sus iniciativas destaca un proyecto de reciclaje textil orientado a transformar residuos industriales en materiales reutilizables para otros sectores productivos.
5. Domina dos idiomas y mide 1.70 metros. Pineda habla español e inglés con fluidez, una habilidad que considera clave para desenvolverse en escenarios internacionales. Tiene una estatura de 1.70 metros y ha sido descrita como una candidata de presencia segura y personalidad cercana durante todo el proceso del certamen.
La noche final también dejó otros resultados destacados. Anaís Vargas, representante de Valle, obtuvo el título de Virreina del certamen y previamente había sido reconocida como Miss Fotogénica por el patrocinador Producciones Villatoro. El segundo lugar fue para Kat Sarmiento, Miss Copán.
La coronación contó, además, con la presencia especial de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien asistió como invitada de honor en esta edición del certamen hondureño.
Con la corona ya en sus manos, Luisa Pineda inicia ahora la preparación para representar a Honduras en Miss Universo 2026, certamen internacional que se disputará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, uno de los escenarios más importantes del calendario de belleza a nivel mundial.