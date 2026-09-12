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Educación anuncia asueto por Día de la Independencia 2026: ¿Cuándo reanudarán las clases?

La Secretaría de Educación dio a conocer las fechas en las que gozarán de asueto los estudiantes y maestros como parte de las fiestas cívicas del país

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 10:26
Educación anuncia asueto por Día de la Independencia 2026: ¿Cuándo reanudarán las clases?

La Secretaría de Educación fusionó en la misma semana el feriado correspondiente al Día de la Independencia y del Día del Maestro Hondureño.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación anunció las fechas de asueto que gozarán el personal docente y los estudiantes como parte de la celebración del Día de la Independencia de Honduras en este 2026.

A través de un comunicado, Educación se dirigió al personal docente de todos los centros educativos a nivel nacional para informar que el lunes 14 de septiembre se desarrollarán los actos preparatorios concernientes a los desfiles patrios y actividades cívicas que cada centro educativo planificó para el martes 15 de septiembre.

En el caso del miércoles 16, señaló que "se concede asueto a todo el personal docente, en reconocimiento a su destacada labor y compromiso en la realización de las actividades educativas cívicas en conmemoración de nuestros 205 años de independencia".

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De igual forma, se suma el feriado correspondiente al Día del Maestro Hondureño, el cual se celebra cada 17 de septiembre desde 1923. Por ello, no habrá clases el jueves de la próxima semana.

En ese sentido, los centros educativos de todos los niveles (prebásica, básica y media) retornarán a sus actividades académicas hasta el viernes 18 de septiembre.

El personal docente y la comunidad estudiantil gozarán de cuatro días de asueto, correspondientes al Día de la Independencia y al Día del Maestro.

El personal docente y la comunidad estudiantil gozarán de cuatro días de asueto, correspondientes al Día de la Independencia y al Día del Maestro.

 (Foto: Secretaría de Educación)
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Asueto para el sector público

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que en las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado se concederá asueto el 14 de septiembre a cuenta de vacaciones para los empleados de la administración pública.

Únicamente se exceptúan aquellas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), así como aquellas encargadas de atender emergencias.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el feriado del Día del Maestro Hondureño se trasladará al próximo lunes. Con ello, el inicio del tercer período académico se reprogramó para el miércoles 16 de julio.

La máxima casa de estudios aclaró que esta determinación aplica tanto para las carreras semestrales, como para las trimestrales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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