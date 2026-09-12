Educación anuncia asueto por Día de la Independencia 2026: ¿Cuándo reanudarán las clases?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación anunció las fechas de asueto que gozarán el personal docente y los estudiantes como parte de la celebración del Día de la Independencia de Honduras en este 2026.

A través de un comunicado, Educación se dirigió al personal docente de todos los centros educativos a nivel nacional para informar que el lunes 14 de septiembre se desarrollarán los actos preparatorios concernientes a los desfiles patrios y actividades cívicas que cada centro educativo planificó para el martes 15 de septiembre.

En el caso del miércoles 16, señaló que "se concede asueto a todo el personal docente, en reconocimiento a su destacada labor y compromiso en la realización de las actividades educativas cívicas en conmemoración de nuestros 205 años de independencia".