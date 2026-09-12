Alcaldía del DC anuncia cierres viales en nueve sectores de la capital por desfiles patrios

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció cierres viales para este domingo 13 de septiembre en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, debido a la realización de los desfiles escolares por las fiestas patrias. Las restricciones comenzarán a partir de las 6:00 de la mañana y se mantendrán en los puntos establecidos para permitir el desarrollo de los recorridos estudiantiles. La medida afectará calles, avenidas y bulevares de diferentes sectores de la capital hondureña.

Distritos 1, 5 y 10

En los distritos 1, 5 y 10, los cierres estarán concentrados en los bulevares Kennedy y Centroamérica. El recorrido de los estudiantes comprenderá desde las inmediaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional hasta la plaza Las Banderas, en las cercanías de Plaza Miraflores. Entre los puntos que tendrán restricciones se encuentran la rotonda Las Palmas, la tercera entrada de la colonia Kennedy y el redondel de la primera entrada. También habrá afectación en el tramo del bulevar Fuerzas Armadas que conecta hacia el bulevar Centroamérica, por lo que se recomienda buscar rutas alternas.

Distrito 4

En el distrito 4, el cierre vial se realizará en el sector comprendido entre Laboratorios Francelia y el Instituto Nido de Águilas, en las inmediaciones de la colonia San José del Pedregal. Este recorrido será utilizado por los centros educativos que participarán en las actividades patrias. Los conductores que circulen habitualmente por este sector deberán tomar previsiones desde las primeras horas del domingo, ya que las restricciones comenzarán a las 6:00 de la mañana y podrían generar congestionamiento en las vías cercanas.

Distrito 6

En el distrito 6, los desfiles se desarrollarán desde el edificio Rojo hasta la Plaza Central Francisco Morazán, donde se encuentra la concha acústica. El recorrido atravesará una zona de alta circulación vehicular en el centro histórico de la ciudad. Las calles y avenidas que resultarán afectadas incluyen Miguel de Cervantes, República de Chile y República de Panamá, por lo que los conductores que tengan previsto ingresar al centro de la capital deberán considerar otras vías de acceso.

Distrito 7

La ruta comenzará en el sector de la colonia Torocagua para el Distrito 7 y avanzará hasta el Mall Premier, de acuerdo con el recorrido divulgado por la municipalidad. El trayecto comprende sectores de alta circulación como el Bulevar del Norte. Las autoridades municipales advirtieron que las vías utilizadas para el desfile permanecerán cerradas durante el desarrollo de la actividad, por lo que se recomienda a los conductores evitar ingresar al recorrido y utilizar rutas alternas.

Distrito 8 y 9

En el distrito 8, el recorrido comenzará en el sector de la Estación de Bomberos y se dirigirá hacia el Mall Premier. El cierre se aplicará desde las 6:00 de la mañana y forma parte del dispositivo vial preparado para los desfiles escolares. La municipalidad pidió a los ciudadanos salir con anticipación y considerar posibles retrasos. Por el desfile del Distrito 9, las restricciones se concentrarán en el sector del parque El Obelisco, desde donde avanzará el recorrido hasta el parque La Libertad. Los conductores que utilizan esta zona deberán tomar en cuenta la presencia de estudiantes, bandas de guerra, docentes y familias que acompañarán los desfiles. La recomendación es evitar el recorrido durante las horas de mayor concentración.

Distrito 11 y 13

El distrito 11 también tendrá cierre vial debido al desfile que partirá desde el sector conocido como La Bambino y avanzará hasta el bulevar Morazán. Esta zona concentra un importante flujo vehicular, especialmente durante los fines de semana.

La interrupción temporal del paso podría provocar congestionamientos en calles cercanas al bulevar, por lo que las autoridades municipales solicitaron a los conductores planificar sus desplazamientos antes de salir de casa. En el distrito 13, el desfile tendrá como punto de inicio el sector de Granitos y Terrazos y finalizará en las inmediaciones del supermercado La Colonia.

Distrito 15