A machetazos matan a un guardia frente a estudiantes en San Antonio de Cortés

San Antonio de Cortés, Cortés.- Un guardia de seguridad de un centro educativo fue asesinado a machetazos frente a un grupo de estudiantes que ensayaban para los desfiles patrios del 15 de septiembre en el municipio de San Antonio de Cortés. Según lo reportado por medios locales, la víctima fue identificada como Luis Quiroz y el hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes -11 de septiembre en el Instituto Gubernamental Soberanía. Quiroz fue atacado por sujetos con machete en mano cuando un grupo de palillonas se encontraban practicando para las fiestas cívicas del Día de la Independencia de Honduras.

El vigilante fue brutalmente atacado, por lo que fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial. Sin embargo, falleció por la gravedad de las heridas. Al instituto educativo arribaron elementos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones sobre el móvil del crimen y los autores de este violento ataque.

Encuentran hombre muerto detrás de colegio

Por otro lado, en la colonia El Carrizal de la capital fue encontrado un hombre sin vida a cercanías del Instituto Técnico Luis Bográn. El hallazgo fue reportado alrededor de las 6 de la mañana de este sábado 12 de septiembre. Vecinos se percataron de la víctima tendida en la calle que colinda con el centro educativo. El fallecido aún no ha sido identificado y se informó que su cuerpo presentaba varios disparos de arma de fuego.