Asesinan a mujer en Olancho el día del cumpleaños de su hijo

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada a balazos la noche del jueves 10 de septiembre en la comunidad de Las tablas, sector de Catacamas, en el departamento de Olancho. El crimen se registró el mismo día en que cumplía años de uno de sus hijos. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Sara Francisca Romero López, de 43 años de edad.

Testigos relataron que hombres desconocidos llegaron hasta la vivienda de Sara y la sacaron hacia la calle, en presencia de sus hijos. Sin mediar palabras comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida y huir de la escena del crimen. El cuerpo de la mujer quedó tendido en plena calle, por lo que vecinos alertaron a las autoridades, con la esperanza de que le salvaran la vida. Desafortunadamente, cuando los socorristas arribaron a la escena confirmaron que Sara no tenía signos vitales debido a las heridas por arma de fuego. Sara Romero era conocida en la zona por su trabajo en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), donde se desempeñaba como parte del personal de la institución. Además, era miembro activo del Sindicato de Trabajadores de la UNA, el SINTEUNA.

La mataron tras celebrar el cumpleaños de su hijo