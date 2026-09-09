Asesinan a tiros a excandidata de municipio del estado mexicano de Oaxaca

Ciudad de México, México.- A unas horas de iniciado el proceso electoral en el estado de Oaxaca, sur de México, este martes se registró el asesinato de Amy Navarrete Arriola, excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, informaron autoridades estatales.

Navarrete Arriola, excandidata del Partido verde Ecologista de México (PVEM) fue atacada a tiros en el citado municipio cuando se encontraba en una fiesta patronal en Paso Guayabo donde un hombres armados llegó y disparo contra la mujer, en el ataque mataron a otros dos hombres.

Según medios locales, la mujer representaría al derechista Partido Acción Nacional (PAN) en el proceso electoral local ordinario 2026-2027 en Oaxaca que inició el lunes 7 de septiembre de 2026, y cuya votación será 6 de junio de 2027.