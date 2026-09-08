Honduras espera lluvias dispersas y calor intenso este miércoles 9 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registrará este miércoles 9 de septiembre lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos durante las horas de la tarde y noche en varias regiones del país.
Las precipitaciones serán generadas por el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y la presencia de una vaguada en altura, según informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
“Debido al ingreso de humedad del mar Caribe, así como también una vaguada en altura, se nos estarán generando por horas de la tarde y noche lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos”, explicó Ochoa.
El pronosticador detalló que las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones norte, noroccidente y centro del territorio hondureño.
En el sector oriental y el suroccidente también se esperan precipitaciones, aunque serán débiles y aisladas, de acuerdo con el reporte brindado por el experto.
Las demás regiones del país presentarán condiciones secas y muy cálidas durante la jornada, indicó el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto al oleaje, las condiciones serán normales tanto en el golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, con alturas de entre 1 y 3 pies.
Tegucigalpa tendrá una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región central se esperan máximas de 33 C° y mínimas de 22 C°.
La región insular registrará una máxima de 32 C° y una mínima de 29 C°, mientras que la región norte alcanzará los 33 C° y descenderá hasta los 24 C°.
Para la región oriental se pronostica una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°. En la región sur, las temperaturas alcanzarán los 40 C° como máxima y los 27 C° como mínima.
La región occidental tendrá una máxima de 32 C° y la temperatura mínima más baja del país, con 15 C°.
“Las demás regiones con condiciones secas y muy cálidas”, afirmó Ochoa.
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