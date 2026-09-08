Honduras espera lluvias dispersas y calor intenso este miércoles 9 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registrará este miércoles 9 de septiembre lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos durante las horas de la tarde y noche en varias regiones del país.

Las precipitaciones serán generadas por el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y la presencia de una vaguada en altura, según informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

“Debido al ingreso de humedad del mar Caribe, así como también una vaguada en altura, se nos estarán generando por horas de la tarde y noche lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos”, explicó Ochoa.

El pronosticador detalló que las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones norte, noroccidente y centro del territorio hondureño.

En el sector oriental y el suroccidente también se esperan precipitaciones, aunque serán débiles y aisladas, de acuerdo con el reporte brindado por el experto.