CN y el Programa Mundial de Alimentos consolidan alianza para enfrentar la crisis por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y la dirección regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) concretaron este martes un acuerdo de cooperación técnica institucional con el objetivo de abordar la crisis de seguridad alimentaria derivada de la intensa sequía en el país. El encuentro interinstitucional se centró en la formulación de estrategias de asistencia humanitaria inmediata y la planificación de proyectos de infraestructura agrícola a largo plazo para proteger a los productores nacionales. ​La reunión de alto nivel estuvo liderada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto a la directora regional del PMA para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, y el coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez. Durante las jornadas de trabajo se revisaron las prioridades legislativas para el fortalecimiento de la nutrición infantil, los programas de alimentación escolar y los mecanismos de respuesta rápida ante emergencias climáticas.​Ante la gravedad del fenómeno hidrometeorológico, la presidencia de la comisión legislativa afín a la temática urgió la adopción de previsiones financieras dentro de las herramientas de planificación fiscal.

Las autoridades parlamentarias expusieron que la extensión de la temporada seca mantiene a más de 200 municipios bajo esquemas de alerta preventiva y a 103 términos municipales en nivel de alerta roja. ​"Nuestro trabajo de aquí es asegurarnos que en ese presupuesto puedan ir unos renglones presupuestarios que van a combatir o que van a crear obras de mitigación, programas de riego, no solo para atender la sequía en este año, sino que podamos ejecutar un plan a mediano y a largo plazo", explicó Alejandra Burgos, presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional.​La diputada Burgos precisó que los esfuerzos parlamentarios se enfocarán en articular partidas específicas dentro del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027. Dichos fondos estarán destinados al financiamiento de sistemas de riego comunitario y proyectos de almacenamiento de agua, dando continuidad a las conclusiones del primer Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos celebrado en el recinto legislativo.​Por su parte, la representación multilateral reafirmó su disposición de brindar asistencia técnica en la revisión y actualización de la Ley de Alimentación Escolar, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y la Ley de Gestión de Riesgos.

El organismo internacional advirtió que el impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios de los insumos básicos podría empujar a la inseguridad alimentaria a más de 16 millones de personas adicionales en la región latinoamericana.​"Es un fenómeno global, pero que se traduce en un impacto real en las mesas, en los comedores de las familias", manifestó Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe.​En el marco de las acciones de campo, la comitiva del organismo internacional y los diputados realizarán una gira de evaluación directa en los departamentos de Choluteca y Valle, zonas neurálgicas del Corredor Seco.