¡A casi un año del accidente! paracaidista Ever Maldonado vuelve a dar pasos

Tegucigalpa, Honduras.- Casi un año después del accidente en plena festividad del 204 aniversario de independencia patria que cambió su vida, el paracaidista Ever David Maldonado Chacón vuelve a dar sus primeros pasos. Con ayuda de órtesis y acompañado por su familia, el mayor de infantería continúa su proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus miembros inferiores. El avance llega después de meses de terapia física, primero en Estados Unidos y ahora en Honduras, donde continúa con el seguimiento de especialistas. Aunque todavía necesita asistencia para desplazarse, mantenerse de pie y avanzar representa uno de los progresos más importantes alcanzados durante su recuperación.

El traslado a Estados Unidos

El camino comenzó el 15 de septiembre de 2025, cuando Maldonado participaba en la tradicional exhibición de salto libre durante las celebraciones en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Durante la maniobra de aterrizaje, el oficial sufrió un fuerte impacto que le provocó lesiones en la columna. Según el diagnóstico atribuido a los especialistas en neurocirugía del Hospital Militar, presentó una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11. La gravedad de las lesiones hizo necesaria una intervención quirúrgica y una hospitalización de casi dos meses, de acuerdo con la información disponible sobre su atención médica.

Ante la lesión medular, las autoridades castrenses gestionaron el traslado de Maldonado a Houston, Texas, donde en diciembre de 2025 comenzó un proceso de rehabilitación especializada en el TIRR Memorial Hermann. En aquel momento, el oficial expresó que mantenía la fe, la motivación y la confianza en Dios mientras afrontaba el proceso de recuperación. Durante los meses siguientes, Maldonado se sometió a jornadas de terapia física en Estados Unidos. Posteriormente regresó a Honduras para continuar el tratamiento cerca de su familia y bajo seguimiento de especialistas

12 meses de un proceso que continúa

La recuperación de una lesión medular requiere tiempo y rehabilitación constante. En el caso de Maldonado, uno de los objetivos principales continúa siendo recuperar movilidad en sus miembros inferiores. A casi un año del percance, la historia del oficial ha dado un giro marcado por el coraje característico del soldado hondureño. Actualmente no puede desplazarse por sí solo y necesita órtesis para sostenerse y avanzar. Sin embargo, el hecho de poder dar pasos con asistencia marca una diferencia respecto a las primeras etapas de su recuperación.