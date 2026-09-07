Honduras registrará lluvias débiles este martes 8 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe producirán este martes 8 de septiembre lluvias y chubascos débiles dispersos en la región oriental de Honduras.

Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que también se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas en las regiones norte, centro y occidente del país.

“Los remanentes de una onda tropical y el transporte de humedad provenientes del mar Caribe sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos débiles dispersos en la región oriental y precipitaciones débiles y muy aisladas en el norte, centro y occidente del país”, explicó Fonseca.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador señaló que se esperan oleajes de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.