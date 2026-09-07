Honduras registrará lluvias débiles este martes 8 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe producirán este martes 8 de septiembre lluvias y chubascos débiles dispersos en la región oriental de Honduras.
Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que también se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas en las regiones norte, centro y occidente del país.
“Los remanentes de una onda tropical y el transporte de humedad provenientes del mar Caribe sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos débiles dispersos en la región oriental y precipitaciones débiles y muy aisladas en el norte, centro y occidente del país”, explicó Fonseca.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador señaló que se esperan oleajes de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 21 C°. En la región central, los valores serán de 35 C° como máxima y 22 C° como mínima.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 28 C°, mientras que en la región norte se esperan 33 C° de máxima y 25 C° de mínima.
En la región oriental, el termómetro alcanzará una máxima de 34 C° y una mínima de 22 C°. La región sur tendrá la temperatura más alta del país, con una máxima de 40 C° y una mínima de 27 C°.
Para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 16 C°.
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