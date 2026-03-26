Tras caída en desfiles de 2025: el mayor David Maldonado vuelve a caminar

El 15 de septiembre de 2025, el cielo de Tegucigalpa fue testigo de un accidente que cambió para siempre la vida del mayor de infantería David Maldonado. Durante el tradicional show aéreo de las fiestas patrias, el oficial cayó violentamente sobre la grama del Estadio Nacional frente a miles de espectadores, iniciando una lucha por la supervivencia que hoy cumple seis meses.
Tras el impacto, el diagnóstico médico fue devastador al confirmar lesiones críticas en las vértebras T11 y T12.
Lo que para muchos representaba un final trágico, para Maldonado y su familia se convirtió en el punto de partida de un proceso de rehabilitación marcado por la disciplina militar y una fe inquebrantable que ha desafiado las estadísticas de mortalidad en accidentes de paracaidismo.
"Mi esposo es un milagro, literalmente", relató Rumy López, esposa del oficial, a través de sus redes sociales. Ella describe este periodo como una "dura prueba" en la que, a pesar de la incertidumbre inicial y un pronóstico que, según sus palabras, les rompía el alma, decidieron agotar todas las instancias científicas para buscar la recuperación del paracaidista.
La ruta hacia la sanación llevó al oficial hasta el TIRR Memorial Hermann en Houston, Texas. En este centro especializado de Estados Unidos, Maldonado Chacón comenzó a recibir terapias avanzadas gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas.
Durante su estancia en el extranjero, el cuerpo del soldado empezó a emitir señales de esperanza que la familia celebra como victorias absolutas.
López detalló conmovida que, tras meses de esfuerzo físico extenuante, su esposo ya logra mantenerse en pie y dar pasos asistidos.
Uno de los avances más significativos en su terapia es que el mayor ha comenzado a recuperar la sensibilidad en sus piernas, un progreso que fortalece la convicción de su entorno sobre una recuperación total.
"Para muchos son pequeños avances, pero para nosotros lo son todo. Hoy más que nunca sentimos que el milagro está cerca", expresó su esposa, subrayando que a pesar del cansancio y las lágrimas acumuladas en este semestre, la aflicción no ha logrado "arrebatarles el gozo" ni la determinación de seguir luchando.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Héctor Valeriano Ardón, junto a la junta de comandantes, visitó la residencia de Maldonado Chacón para brindarle una bienvenida oficial y constatar personalmente los avances en su estado de salud.
Actualmente, el estado de salud del paracaidista se reporta como estable.
Tras la intervención quirúrgica inicial y los tres meses de tratamiento intensivo en Estados Unidos, el plan médico establece que Maldonado Chacón continuará con sus terapias especializadas en las instalaciones del Hospital Militar en Tegucigalpa.