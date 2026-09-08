Precio del dólar en Honduras registra sorpresivo cambio este 9 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este miércoles 9 de septiembre de 2026 registra una disminución frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se fijó en L26.8693, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0036.

En comparación con el martes 8 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8743 y la venta de L27.0087, ambas tasas bajaron. La compra disminuyó L0.0050, mientras que la venta cayó L0.0051, reflejando una apreciación del lempira frente al dólar. La tasa de compra indica el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio de referencia al que se ofrece la divisa a quienes necesitan realizar operaciones en moneda estadounidense. Esta diferencia forma parte de la cotización oficial utilizada como referencia en el mercado cambiario hondureño.

La evolución del dólar durante la semana