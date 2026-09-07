Retiran de la morgue los cuerpos de las mujeres masacradas en El Porvenir, FM

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares de las tres mujeres asesinadas en la masacre que se registró en El Porvenir (Francisco Morazán) llegaron este lunes a la morgue del Ministerio Público de la capital a retirar sus cuerpos.
El homicidio múltiple se registró el pasado sábado 5 de septiembre en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Acacias. Las víctimas fueron identificadas como Gladis Janeth Rivera, Lidia Desiree Ortiz y Ángela María Izaguirre.
Izaguirre sería trasladada al municipio de Pimienta (Cortés) y, en el caso de Rivera, hacia San José de Comayagua, donde se les dará cristiana sepultura, informaron este lunes sus familiares.
De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional, Lidia Desiree y Ángela María se hospedaron en la casa de Gladis Janeth; ellas llegaban ocasionalmente a El Porvenir para visitas conyugales de sus parejas que se encuentran recluidas en la cárcel de Siria.
Las mujeres habrían sido atacadas entre las 9:00 y 10:00 de la noche, horas después de haber asistido al centro penitenciario.
Hasta este lunes, no se han reportado capturas de personas que estarían vinculadas con el crimen y no se han detallado posibles hipótesis.
Tras esta masacre, son 184 las mujeres a las que les han quitado la vida de forma violenta en lo que va de 2026, confirmó el subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. Además, este es el primer homicidio múltiple en lo que ha transcurrido de septiembre.
En el vigente año se han reportado al menos 23 masacres que han dejado al menos 98 víctimas mortales.
La masacre que más muertos dejó fue la del 21 de mayo, ocurrida en la aldea Rigores del municipio de Trujillo, Colón. En este hecho violento fueron acribilladas 20 personas. Por este crimen han sido detenidos dos presuntos responsables: Williams Noé Reyes Izaguirre y Alexis Molina Mencía.