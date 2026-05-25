Gobierno realizará censo agrario luego de masacre que dejó 20 muertos en Rigores, Colón

Tocoa, Colón.- El Gobierno de Honduras anunció una estrategia integral en el Bajo Aguán que combina intervención militar y policial con un proceso de ordenamiento agrario, tras la masacre que dejó 20 campesinos muertos el 21 de mayo en la aldea Rigores, Trujillo, Colón. El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, confirmó que se realizará un censo campesino para identificar a las familias que dependen realmente de la tierra y evitar que grupos criminales se infiltren en el conflicto agrario.

Reconoció que la problemática en la zona es histórica y compleja, al señalar que ya no solo se trata de disputas por tierras, sino de una reconfiguración del crimen organizado en la región. Según las investigaciones preliminares, estructuras criminales estarían utilizando a sectores vulnerables para ganar control en el negocio de la palma africana, una actividad clave en la zona. En paralelo, la Secretaría de Seguridad desplegó un fuerte contingente policial en Colón, con operativos terrestres y aéreos enfocados en la aldea Rigores y sectores cercanos, con el objetivo de capturar a los responsables materiales e intelectuales del ataque. La masacre ocurrió dentro de una iglesia improvisada construida por campesinos en la finca Paso Aguán, donde las víctimas fueron atacadas por hombres armados.