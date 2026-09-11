Comisión del Congreso convoca a Seguridad y Educación por violencia en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- La difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión física de una estudiante contra otra dentro de un centro educativo de la capital generó la intervención de las autoridades y reavivó la preocupación por la violencia en los centros escolares.

Tras conocerse el caso, las fuerzas de seguridad iniciaron actuaciones de oficio, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante la difusión del caso, autoridades de la Comisión de Educación del Congreso Nacional anunciaron que convocarán de urgencia a los titulares de las secretarías de Educación y Seguridad a una mesa de trabajo para analizar medidas de prevención y atención de la violencia en los centros educativos.

"Tengo la obligación de convocar de urgencia al ministro de Seguridad y a la ministra de Educación para atacar este problema de inmediato", declaró el diputado Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

"No podemos dormirnos, se trata de la educación de nuestros niños. Hay que actuar con anticipación para mostrar ejemplos claros de que queremos rescatar los centros educativos", agregó.