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Fuerte accidente en Taulabé, Comayagua, deja al menos seis heridos

De manera preliminar se informó que, entre los heridos, hay menores de edad, extremo que está por ser confirmado

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 13:20
Fuerte accidente en Taulabé, Comayagua, deja al menos seis heridos

Cuerpos de socorro llegaron tras informarse del accidente en la carretera CA-5 en Taulabé.

Foto: El Heraldo

Taulabé, Comayagua.- Al menos seis personas resultaron heridas este viernes en un accidente de tránsito registrado en Taulabé, Comayagua, cuando un vehículo gris fue impactado y arrastrado por un camión distribuidor de productos.

De acuerdo con la información preliminar, las personas que se transportaban en el automóvil gris salían del centro de Taulabé con dirección a la carretera CA-5, para continuar su ruta hacia el norte del país.

El vehículo fue alcanzado por el camión, que lo golpeó y posteriormente lo arrastró como consecuencia del impacto.

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En el accidente también resultó afectada una persona que se conducía en una motocicleta, según los reportes preliminares.

Entre los heridos habría niños, aunque este dato todavía está pendiente de confirmación por parte de las autoridades o de los centros asistenciales que recibieron a los afectados.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

(Foto: El Heraldo )

Tras el accidente, las personas heridas fueron trasladadas en vehículos particulares hacia distintos centros asistenciales de la zona para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de las lesiones que presentan los afectados.

El accidente generó preocupación entre las personas que se encontraban en el sector y transitaban por esta zona de conexión con la carretera CA-5.

Las circunstancias exactas que provocaron la colisión aún no han sido establecidas de manera oficial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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