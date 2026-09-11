Fuerte accidente en Taulabé, Comayagua, deja al menos seis heridos

Taulabé, Comayagua.- Al menos seis personas resultaron heridas este viernes en un accidente de tránsito registrado en Taulabé, Comayagua, cuando un vehículo gris fue impactado y arrastrado por un camión distribuidor de productos.

De acuerdo con la información preliminar, las personas que se transportaban en el automóvil gris salían del centro de Taulabé con dirección a la carretera CA-5, para continuar su ruta hacia el norte del país.

El vehículo fue alcanzado por el camión, que lo golpeó y posteriormente lo arrastró como consecuencia del impacto.