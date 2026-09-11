Masacre deja tres personas muertas en Sulaco, Yoro; una niña entre las víctimas

Sulaco, Yoro.- La Policía Nacional confirmó la masacre de tres personas la mañana de este 11 de septiembre, hecho registrado en la aldea Las Cañas, Sulaco, Yoro.
De manera preliminar se informó que las víctimas responderían a los nombres de José Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo, además de Emely Orellana quien sería una niña de dos a tres años.
Medios de Yoro como Red TV Morazán añadieron que la madre de la menor habría resultado herida durante el ataque y hay otras dos personas desaparecidas.
"Se dice desde el lugar que el hecho lo cometieron integrantes de la estructura criminal El Cartel del Diablo", dijo Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional.
El agente policial añadió: "Se está ventilando que hay desaparecidos, pero aún no podemos certificarlo. Según comentarios de algunas personas habría otras dos personas desaparecidas".
El 9 de septiembre una pareja fue asesinada en el sector de El Carrizal, en Sulaco, Yoro. Ellos fueron identificados como Norman Aguilar y Cecilia Flores.