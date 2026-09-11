Masacre deja tres personas muertas en Sulaco, Yoro; una niña entre las víctimas

Sulaco, Yoro.- La Policía Nacional confirmó la masacre de tres personas la mañana de este 11 de septiembre, hecho registrado en la aldea Las Cañas, Sulaco, Yoro.

De manera preliminar se informó que las víctimas responderían a los nombres de José Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo, además de Emely Orellana quien sería una niña de dos a tres años.

Medios de Yoro como Red TV Morazán añadieron que la madre de la menor habría resultado herida durante el ataque y hay otras dos personas desaparecidas.