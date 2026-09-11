Vivian Del Ángel Vega fue asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

La Masica, Atlántida.- Una nueva tragedia llena de luto a la comunidad de la aldea San Antonio, en La Masica, tras registrarse la muerte violenta de la joven Vivian Del Ángel Vega, de 25 años de edad, durante las últimas horas.​

De acuerdo con la información recabada por testigos en el lugar, el hecho ocurrió en el interior de la vivienda que la víctima compartía con su pareja sentimental.

Reportes preliminares indican que ambos sostenían una acalorada discusión dentro del inmueble cuando el hombre habría desenfundado un arma de fuego y le disparó directamente en el rostro.​