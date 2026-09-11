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Vivian Del Ángel Vega fue asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

La Policía Nacional busca a la pareja de la víctima, el principal sospechoso del crimen quien huyó del lugar

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 08:16
Vivian Del Ángel Vega fue asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

Vivian Del Ángel Vega tenía 25 años y perdió la vida de manera violenta.

Foto: Cortesía redes

La Masica, Atlántida.- Una nueva tragedia llena de luto a la comunidad de la aldea San Antonio, en La Masica, tras registrarse la muerte violenta de la joven Vivian Del Ángel Vega, de 25 años de edad, durante las últimas horas.​

De acuerdo con la información recabada por testigos en el lugar, el hecho ocurrió en el interior de la vivienda que la víctima compartía con su pareja sentimental.

Reportes preliminares indican que ambos sostenían una acalorada discusión dentro del inmueble cuando el hombre habría desenfundado un arma de fuego y le disparó directamente en el rostro.​

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Tras el ataque, allegados auxiliaron rápidamente a la joven y la trasladaron a una clínica privada de la zona para intentar salvarle la vida; sin embargo, el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.​

Hasta el momento, las autoridades policiales no han hecho pública la identidad del presunto agresor, quien huyó de la escena tras perpetrar el crimen.

Agentes de investigación se desplegaron en la zona para realizar las primeras indagaciones y dar con el paradero del sospechoso.

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Redacción web
Carlos Molina

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