Presidente Asfura promete dotar de herramientas a la Policía Nacional en aniversario de la DPI

Tegucigalpa, Honduras.- Fortalecer las capacidades de investigación y dotar de mayores herramientas técnicas a la Policía Nacional fue uno de los compromisos expresados este martes por el presidente Nasry Asfura durante la conmemoración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Durante el acto, el mandatario destacó el papel que desempeña la investigación criminal en el combate a estructuras dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico, al tiempo que aseguró que su administración mantiene el compromiso de respaldar a la institución policial.
“La investigación en Honduras tiene una historia de más de cien años en el combate al crimen organizado y narcotráfico. Aquí estamos para hacer este trabajo juntos. No nos van a vencer ni dominar. Los vamos a vencer y los vamos a dominar”, aseguró Asfura.
Continuó: “Hoy tenemos herramientas técnicas, eficientes, pero tenemos que tecnificarnos más para demostrarles que los vamos a dominar”, afirmó el presidente Asfura.
El presidente señaló que todavía existen tareas pendientes en materia de seguridad y aseguró que su gobierno continuará tomando decisiones para avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional "que se preparan con disciplina y herramientas para dar resultados, pero hay mucho por hacer y para eso estamos”, aseguró.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, destacó el papel de la DPI dentro del sistema de justicia hondureño y la calificó como uno de los pilares fundamentales para las investigaciones que permiten llevar casos ante las autoridades correspondientes.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, resaltó los avances alcanzados por la DPI durante sus once años de funcionamiento y mencionó el fortalecimiento de unidades especializadas.
Entre ellas destacó la Unidad Antisecuestros, de la que afirmó que ha permitido desarticular estructuras criminales vinculadas con delitos que afectan la seguridad de la población. Según Oseguera Mass, estas unidades especializadas también marcan una ruta para las nuevas generaciones de investigadores.