Presidente Asfura promete dotar de herramientas a la Policía Nacional en aniversario de la DPI

Tegucigalpa, Honduras.- Fortalecer las capacidades de investigación y dotar de mayores herramientas técnicas a la Policía Nacional fue uno de los compromisos expresados este martes por el presidente Nasry Asfura durante la conmemoración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Durante el acto, el mandatario destacó el papel que desempeña la investigación criminal en el combate a estructuras dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico, al tiempo que aseguró que su administración mantiene el compromiso de respaldar a la institución policial.

“La investigación en Honduras tiene una historia de más de cien años en el combate al crimen organizado y narcotráfico. Aquí estamos para hacer este trabajo juntos. No nos van a vencer ni dominar. Los vamos a vencer y los vamos a dominar”, aseguró Asfura.