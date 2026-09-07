Transportistas protestan en Puerto Cortés por altos precios de los combustibles

Puerto Cortés, Cortés.- Un grupo de transportistas de vehículos pesados bloquearon uno de los carriles de la carretera CA-13 en Puerto Cortés como acción de protesta ante el alto precio de los combustibles en el país. A la altura del sector del chile, los manifestantes interrumpieron el paso del carril que conecta a Puerto Cortés con la ciudad de San Pedro Sula, quemando llantas y estacionando los automotores para impedir el paso. "Nosotros que viajamos por Centroamérica, nos damos cuenta que en otros países está más bajo (refiriéndose al precio) que en Honduras", dijo a Noticieros Hoy Mismo el transportista Juan Antonio Núñez.

Declaró que la manifestación se mantiene por tiempo indeterminado hasta que las autoridades presenten una solución, ya que esperan que haya una reducción en el costo de los carburantes y que se les apoye con subsidios. En ese sentido, están a la espera de las instrucciones que les informen los dirigentes del sector transporte. Semana tras semana los combustibles en Honduras han experimentado alzas en sus precios, lo cual deriva en que varios productos de la canasta básica y demás se encarezcan.