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Transportistas protestan en Puerto Cortés por altos precios de los combustibles

Un grupo de transportistas bloquearon uno de los carriles de la carretera CA-13 que conecta a Puerto Cortés con San Pedro Sula como acción de protesta

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 21:21
Transportistas protestan en Puerto Cortés por altos precios de los combustibles

Los transportistas de carga pesada aseguran que en Honduras los precios de los combustibles son los más caros de Centroamérica, repercutiendo en sus labores.

 Foto: captura de pantalla

Puerto Cortés, Cortés.- Un grupo de transportistas de vehículos pesados bloquearon uno de los carriles de la carretera CA-13 en Puerto Cortés como acción de protesta ante el alto precio de los combustibles en el país.

A la altura del sector del chile, los manifestantes interrumpieron el paso del carril que conecta a Puerto Cortés con la ciudad de San Pedro Sula, quemando llantas y estacionando los automotores para impedir el paso.

"Nosotros que viajamos por Centroamérica, nos damos cuenta que en otros países está más bajo (refiriéndose al precio) que en Honduras", dijo a Noticieros Hoy Mismo el transportista Juan Antonio Núñez.

Ya no será a las 6:00 a.m.: ajustan hora para aplicar cambio en precios de los combustibles

Declaró que la manifestación se mantiene por tiempo indeterminado hasta que las autoridades presenten una solución, ya que esperan que haya una reducción en el costo de los carburantes y que se les apoye con subsidios.

En ese sentido, están a la espera de las instrucciones que les informen los dirigentes del sector transporte.

Semana tras semana los combustibles en Honduras han experimentado alzas en sus precios, lo cual deriva en que varios productos de la canasta básica y demás se encarezcan.

Es falso que el Gobierno congelará precios de combustible para evitar rebajas

La presidenta de la de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, alertó que el precio internacional de los carburantes incrementará como consecuencia de las tensiones geopolíticas que persisten entre Estados Unidos e Irán desde finales de febrero de este año.

Para esta semana el galón de la gasolina superior en Tegucigalpa se cotiza a L139.88, la gasolina regular a L129.04 y el diésel alcanzó los L145.69.

Por otro lado, el kerosene tiene un precio de L126.00 por galón y el GLP vehicular L48.98. En el caso del GLP doméstico, conserva un precio de L249.62 como parte del apoyo económico absorbido por el Gobierno.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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