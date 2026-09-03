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"Yo no le llamaría guerra": JD Vance minimiza conflicto entre EE UU e Irán

A pesar de que haber transcurrido seis meses del conflicto bélico, el vicepresidente de Estados Unidos afirmó que no lo calificaría como una guerra

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 17:37
Yo no le llamaría guerra: JD Vance minimiza conflicto entre EE UU e Irán

A pesar de que en los últimos días los ejércitos de ambos países han intercambiado ataques, JD Vance aseguró que "no hay un intercambio de fuego".

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, minimizó este jueves la magnitud del conflicto con Irán al asegurar que él no lo calificaría como "una guerra", al cumplirse más de seis meses del inicio de las hostilidades.

"Yo no lo llamaría una guerra", declaró Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, la primera celebrada desde que la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dejó el cargo el mes pasado y aún no ha sido sustituida.

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El vicepresidente afirmó además que "no hay intercambio de fuego en este momento", pese a que Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.

Vance sostuvo que las principales operaciones militares "duraron unas seis semanas", desde su comienzo el pasado 28 de febrero, y aseguró que Estados Unidos logró "destruir" las instalaciones nucleares iraníes.

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La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, cumple seis meses sin haber alcanzado el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás.

El conflicto amenaza además con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al alza en el precio de la gasolina derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Redacción web
Agencia EFE

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