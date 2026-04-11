George Clooney califica de "crimen de guerra" las amenazas de Trump de acabar con Irán

Los Ángeles, Estados Unidos.- El célebre actor George Clooney arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tildar de "crimen de guerra" las amenazas de acabar con una civilización en el momento en el que expiraba el ultimátum para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz.

"Se alega un crimen de guerra 'cuando existe la intención de destruir físicamente una nación', según lo definen la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la defensa de la Administración?", advirtió Clooney en una declaración dirigida a la Casa Blanca a la que tuvo el medio especializado Deadline.

El actor de 'Jay Kelly', quien se ha posicionado abiertamente en contra del segundo mandato de Trump, agregó que en el conflicto "las familias están perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está al borde del abismo".