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León XIV tilda de inaceptable la amenaza de Trump a Irán y exige frenar la guerra

Desde Castelgandolfo, el pontífice calificó de inaceptable la amenaza de Trump contra Irán y llamó a los ciudadanos a movilizarse ante los legisladores

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 15:32
León XIV tilda de inaceptable la amenaza de Trump a Irán y exige frenar la guerra

El papa León XIV calificó de "inaceptable" la retórica bélica de Donald Trump y exhortó a la comunidad internacional a priorizar el diálogo y la protección de los civiles ante una posible escalada militar.

 Foto: EFE

Italia.- El papa León XIV calificó este martes de "inaceptable" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer "todo lo posible" para "decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

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El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado... Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

Donald Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. (...) Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra".

"¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!", exclamó León XIV. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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