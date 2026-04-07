Intensamente, EE.UU. e Israel bombardean Irán horas antes de que venza plazo este martes

Teherán, Irán.- Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar las plantas eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el estrecho de Ormuz. La isla Jarg, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron golpeados en esta jornada, causando seis muertos y cinco heridos, mientras la república islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética. Tras retrasar varias veces su ultimátum, Trump ha dado a Irán hasta las 20.00 horas del martes, 7 de abril en Washington (00.00 GMT del miércoles día 8), para reabrir el estratégico estrecho y si no sucede, desatará "el infierno" en el país.

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra a finales de febrero el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial, y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos. Mientras hay negociaciones en marcha para cerrar algún tipo de acuerdo para poner fin al conflicto, han sido atacados puentes ferroviarios en Kashan (centro), Zanjan (noroeste) o Aminabad (norte), según medios iraníes. También fue bombardeada la vía ferroviaria en Karaj (norte) y la autopista Tabriz-Teherán, que estuvo varias horas cerrada.En la capital fueron golpeados la sinagoga de Rafi Niya, el mercado de Seyed Esmail y el Instituto de Investigación Aeroespacial. Mientras que la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada por segunda vez en esta guerra.Irán, por su parte, aseguró haber atacado el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo, que habría sufrido "graves daños", algo que Riad no ha confirmado.