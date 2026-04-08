El secretario de Guerra de EEUU dice que ofensiva contra Irán fue una "victoria histórica"

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una "victoria histórica" que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los "años venideros".

"En menos de 40 días, uno de nuestros comandos combatientes, el Comando Central, utilizando menos del 10% del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo", dijo Hegseth en una rueda de prensa, celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

Cabe destacar que, al menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país.