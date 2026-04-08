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El secretario de Guerra de EEUU dice que ofensiva contra Irán fue una "victoria histórica"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que en menos de dos meses lograron desmantelar "uno de los ejércitos más grandes del mundo"

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 06:34
El secretario de Guerra de EEUU dice que ofensiva contra Irán fue una victoria histórica

Cabe destacar que, al menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país.

Foto: Cortesía

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una "victoria histórica" que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los "años venideros".

"En menos de 40 días, uno de nuestros comandos combatientes, el Comando Central, utilizando menos del 10% del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo", dijo Hegseth en una rueda de prensa, celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

Cabe destacar que, al menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país.

Irán teme no se puedan restaurar todos los daños causados por ataques a lugares históricos

En la ciudad de Qom, 18 personas murieron y otras diez resultaron heridas en un bombardeo estadounidense israelí, según reportes del medio estatal Tehran Times.

Además, el país aseguró que, debido a los constantes bombardeos, es probable que no sea posible reparar algunos de los daños que han sufrido monumentos y lugares históricos.

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Redacción web
Agencia EFE

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