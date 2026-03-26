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Irán intensifica ataques contra Israel y blancos de EE UU en el golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre la oleada 83 de ataques, dirigida contra una localidad en Israel y bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 19:47
Irán intensifica ataques contra Israel y blancos de EE UU en el golfo Pérsico

Autoridades de defensa de Kuwait y Arabia aseguraron haber interceptado varios drones.

 Foto: Cortesía

Irán, Therán.- Irán volvió a anunciar en la madrugada del viernes nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, una constante cada noche desde que el conflicto en Oriente Medio empezó hace casi un mes.

La Guardia Revolucionaria iraní publicó un comunicado, recogido en la agencia Fars, en la que detalló los objetivos de la oleada número 83 de bombardeos, esta vez dirigida contra la localidad israelí de Modiin y los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las refinerías más grandes de Israel, así como las bases militares de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Al Adairi y Ali Al Salem (Kuwait) y Sheikh Isa (Baréin).

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A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al menos dos andanadas de misiles sobre el país que no provocaron heridos ni víctimas, según los servicios de emergencia israelíes.

El Ejército de Kuwait dijo haber interceptado drones, igual que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

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Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, han provocado la respuesta de Teherán en forma de constantes lanzamientos de misiles sobre Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo.

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Redacción web
Agencia EFE

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