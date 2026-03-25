Senador opositor colombiano recibe 23 años de cárcel por corrupción

Bogotá, Colombia.- La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador colombiano Ciro Ramírez, del partido uribista Centro Democrático, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

"Se le impuso las penas principales de 279 meses y 8 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días y multa" de 22.340 millones de pesos (unos seis millones de dólares), detalló la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal demostró que Ramírez, que también fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, lideró una organización criminal -de la que hacían parte otros funcionarios públicos, particulares y contratistas- que logró firmar varios contratos que buscaban "beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política".