Agentes de tránsito usarán nuevo chaleco fluorescente desde el 27 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció la implementación de un nuevo chaleco reflector fluorescente para sus agentes, medida que entrará en vigor a partir del viernes 27 de marzo de 2026, como parte de un plan para fortalecer la seguridad vial en el país. Según el comunicado de la institución, los funcionarios policiales incorporarán esta prenda durante sus labores en carreteras y zonas urbanas, sin sustituir completamente el chaleco azul, que continuará siendo parte del uniforme operativo. La disposición fue comunicada por la Policía Nacional a través de suams canales oficiales, donde detalló que el cambio responde a la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del personal en campo, especialmente en horarios nocturnos o en situaciones de baja visibilidad.

“El objetivo es reforzar la seguridad vial y garantizar intervenciones más seguras para los ciudadanos y los agentes”, señala el comunicado difundido por la institución. El chaleco fluorescente, de color amarillo neón con franjas reflectivas, permitirá que los agentes sean identificados con mayor facilidad por conductores y peatones, reduciendo el riesgo de accidentes durante operativos y retenes. Las autoridades explicaron que esta medida también busca optimizar la respuesta operativa, facilitando una actuación más eficiente en la regulación del tráfico y en la atención de incidentes viales en distintos puntos del país. No obstante, el comunicado indicó que el chaleco azul continuará utilizándose en apoyo a diversas funciones policiales, por lo que ambos elementos formarán parte del equipo habitual de los agentes de tránsito.