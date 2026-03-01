Ataque de Israel y EE UU contra Irán deja más de 200 muertos, según Media Luna Roja

Tehéran, Irán.- Los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán dejaron hasta el momento más de 201 personas fallecidas y al menos 747 heridas, de acuerdo con el balance preliminar de la Media Luna Roja y reportes de medios internacionales. Entre las víctimas mortales se encuentra el líder supremo iraní, Ali Jameneí, cuyo complejo residencial en Teherán fue alcanzado por los bombardeos, según imágenes satelitales verificadas por la cadena BBC. Jameneí, de 86 años, era la máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989. En Teherán, algunos sectores de la población reaccionaron con celebraciones tras la muerte del líder supremo, mientras otros permanecían en alerta por nuevos bombardeos.

Cabe recordar que, la ofensiva de Israel y Estados Unidos comenzó a primera hora del sábado con ataques dirigidos a objetivos en Teherán y otras ciudades estratégicas como Tabriz e Isfahán. El Ejército israelí también informó de la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. Las autoridades iraníes no han divulgado una cifra oficial consolidada de víctimas, pero funcionarios locales señalaron que al menos 153 personas, en su mayoría menores, murieron tras el impacto de un ataque contra una escuela primaria femenina en la ciudad sureña de Minab. Otro bombardeo ocurrió en un pabellón deportivo en Lamerd, mismo que dejó al menos 15 fallecidos.