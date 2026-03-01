  1. Inicio
Emiratos anuncia la muerte de 3 personas y el derribo de 167 misiles y 541 drones iraníes

Emiratos Árabes Unidos confirmó este domingo la muerte de al menos tres personas tras los múltiples misiles lanzados por Irán en contra de su territorio

Un rastro de interceptaciones de un misil en el cielo sobre la ciudad mediterránea de Haifa, Israel, 28 de febrero de 2026.

 Foto: Agencia EFE

Dubái.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas han sufrido heridas leves y que sus defensas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa emiratí en X, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea de EAU informaron de que, desde el inicio del ataque iraní del 28 de febrero, destruyeron 20 misiles balísticos, de los cuales 8 cayeron al mar.

También destruyeron 2 misiles de crucero y 311 drones, de los que 35 se estrellaron en territorio emiratí, causando daños materiales.

El Ministerio de EAU declaró que está "plenamente preparado" para hacer frente a cualquier amenaza y subrayó que la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes es una prioridad absoluta que "no puede comprometerse".

