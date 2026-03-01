Emiratos anuncia la muerte de 3 personas y el derribo de 167 misiles y 541 drones iraníes

Dubái.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas han sufrido heridas leves y que sus defensas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa emiratí en X, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea de EAU informaron de que, desde el inicio del ataque iraní del 28 de febrero, destruyeron 20 misiles balísticos, de los cuales 8 cayeron al mar.

También destruyeron 2 misiles de crucero y 311 drones, de los que 35 se estrellaron en territorio emiratí, causando daños materiales.