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Astronautas de Artemis II inician maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra

La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 21:37
Astronautas de Artemis II inician maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra

La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- La tripulación de la misión Artemis II ha iniciado con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EE.UU., la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa.

Los astronautas de Artemis II preparan su salida de la órbita de la Luna

La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La NASA dijo hoy también que prevé un clima favorable para que Orión americe el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California.

Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Las nuevas fotos del lado oculto de la Luna captadas por Artemis II

Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra.

La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

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Redacción web
Agencia EFE

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