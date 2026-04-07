Israel sufre nuevos ataques a pesar del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

Israel.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en la madrugada de este miércoles de al menos tres ataques sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa israelíes enviaron mensajes similares en al menos tres ocasiones, en los que pidieron "a la población entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso", sin que se hayan notificado heridos o daños materiales.

En paralelo, el diario local Haarezt publicó que Israel "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, y la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra".