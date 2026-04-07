Los astronautas de Artemis II preparan su salida de la órbita de la Luna

Miami, Estados Unidos- Los cuatro astronautas de Artemis II despertaron este martes en la nave Orión para alistar su salida de la órbita de la Luna y hablar con el equipo de la NASA en la Tierra para compartir los hallazgos de su histórico sobrevuelo lunar del lunes. La tripulación despertó a las 11:25 horas del este de Estados Unidos (15:25 GMT) en su séptimo día de misión, de un total de diez, para preparar el motor de la nave, que hará una propulsión para ajustar la ruta de regreso al planeta, donde amerizarán la noche del viernes frente a las costas de California. Antes de alejarse de la Luna, los astronautas hablarán con científicos en la Tierra mientras la "experiencia aún está fresca en sus mentes", indicó la agencia espacial estadounidense.

Después, el motor de la nave Orión hará la primera de tres propulsiones para encauzar el regreso de la tripulación, que descansará el resto del día para guardar energía para las últimos etapas de la misión, que comenzó el miércoles pasado con el lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida. Los astronautas volverán tras los hitos del lunes, cuando se convirtieron en la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de 50 años, vieron la cara más oculta del satélite natural y marcaron el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación, más de 400.000 kilómetros desde la Tierra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció la noche del lunes la "valentía" de los astronautas en una llamada con ellos, además de prometer que la bandera estadounidense ondeará de nuevo sobre la Luna.