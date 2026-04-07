Artemis II prepara el regreso humano a la Luna

La exploración lunar vuelve a tomar relevancia tras más de cinco décadas desde Apolo 17. Con Artemis II, la humanidad retoma los viajes al espacio profundo y da un paso clave hacia futuras misiones más allá de la órbita terrestre. No habrá alunizaje, pero la misión permitirá probar sistemas esenciales y avanzar en el regreso seguro a la Luna.

Un viaje de más de un millón de kilómetros: Impulsada por la NASA, Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y recorrerá cerca de 1.1 millones de kilómetros. La nave Orión se alejará a más de 400,000 kilómetros de la Tierra, superando distancias alcanzadas en misiones históricas como Apolo 13. En su punto más cercano a la Luna, pasará entre 4,000 y 7,500 kilómetros de su superficie, lo que permitirá observar regiones poco exploradas, incluida la cara oculta.

Objetivo: validar antes de alunizar: A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no busca descender en la superficie lunar. Su objetivo es técnico y estratégico: probar el desempeño de la nave y el cohete Space Launch System con tripulación a bordo, evaluar sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación en espacio profundo, así como medir los efectos físicos y psicológicos en los astronautas. La misión funciona como un ensayo general previo a Artemis III, que sí contempla el regreso humano a la superficie lunar.

Sin alunizaje por razones de seguridad: Artemis II es una misión de prueba. Antes de intentar un descenso, es necesario validar sistemas críticos como la protección contra la radiación, el soporte vital y la navegación en entornos de alta complejidad. Además, los módulos de alunizaje aún se encuentran en desarrollo. El sobre vuelo lunar permite obtener información clave sin comprometer la seguridad de la tripulación.

Cohetes modernos con principios conocidos: Aunque su apariencia pueda recordar a cohetes de décadas pasadas, los sistemas actuales no son obsoletos. Siguen basándose en principios físicos que permiten vencer la gravedad terrestre. El Space Launch System integra tecnología avanzada, materiales modernos y sistemas digitales que mejoran la potencia, precisión y seguridad. Su diseño responde más a exigencias de ingeniería que a estética, y continúa siendo la opción más viable para transportar grandes cargas al espacio profundo.

Una trayectoria en forma de “8”: La misión seguirá una trayectoria de “retorno libre”, que aprovecha la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin maniobras complejas. Este recorrido describe una figura similar a un número 8: la nave se aleja de la Tierra, rodea la Luna y emprende el regreso siguiendo un arco gravitacional. Este diseño permite que, ante cualquier eventualidad, la nave pueda retornar de manera natural, una estrategia utilizada desde el programa Apolo.

Preparando el futuro: Artemis II no dejará huellas en La Luna, pero sí las bases para volver. Cada etapa aporta información clave para futuras misiones y una presencia sostenida fuera de la Tierra.

Más que un destino, es el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial humana.