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Artemis II relatan habla con Trump sobre su aventura

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 07:44
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