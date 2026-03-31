Irán teme no se puedan restaurar todos los daños causados por ataques a lugares históricos

Teherán, Irán.- El secretario general de la Comisión Nacional de la UNESCO de Irán, Hasan Fartusi, afirmó este martes que es probable que no sea posible reparar algunos de los daños que han sufrido monumentos y lugares históricos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Los especialistas nos han dicho que es posible que no se puedan reparar algunos de los daños provocados en los ataques”, dijo Fartusi en una rueda de prensa en Teherán.

“No solo se trata de los edificios, es acerca de la cultura y la civilización”, subrayó.