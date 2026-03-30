La Comisión Europea sufrió un ciberataque que sustrajo información de webs públicas

Bruselas, Bélgica.- La Comisión Europea (CE) informó este lunes de que algunas de sus páginas web públicas han sufrido un ciberataque que resultó en la sustracción de datos, y aseguró que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

"La Comisión ha respondido a un ciberataque contra nuestra plataforma 'Europa', alojada en el entorno de Amazon (...). Nuestros mecanismos de defensa detectaron inmediatamente las actividades maliciosas y nuestros equipos iniciaron una investigación de inmediato. Esto nos permitió contener el incidente", indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Agregó que los servicios de la Comisión aplicaron "medidas de mitigación de riesgos" para proteger los servicios y datos sin interrumpir la disponibilidad de los sitios web de 'Europa'. Ahora, la investigación sigue en curso", declaró el portavoz.